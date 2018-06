7 celebrit, které se ke svým zaměstnancům chovají jako mrchy. Pro ně byste pracovat rozhodně nechtěli

S nimi opravdu není radost pracovat Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Každý nejspíš zažil, jaké to je mít hrozného šéfa. S některým celebritami byste ale opravdu pracovat nechtěli. Ke svým podřízeným se totiž chovají hůř než ti nejhorší šéfové, jaké si dokážete představit.

Naomi Campbell

To, že pracovat s topmodelkou Naomi Campbell (48) je peklo, je známo. Podle časopisu People v roce 2001 po své asistentce navíc hodila telefonem, a dokonce ji fyzicky napadla. V roce 2000 navíc byla shledána vinnou z napadení jiné asistentky. V roce 2016 byla opět obviněna, že telefonem udeřila svého PR asistenta a způsobila mu modřinu. Majitel PR firmy ji označil za nejméně příjemnou ženskou ze světa modelingu. Ani se mu moc nedivíme.

Lady Gaga

V roce 2013 slavnou zpěvačku žalovala její asistentka Jennifer O'Neill, která tvrdila, že pro Gagu pracovala 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a že s ní dokonce během cest musela spát v jedné posteli, aby jí byla po ruce. „Jennifer je zas*aná krysa, která mě žaluje a chce peníze, které si nezaslouží,“ vyjádřila se Gaga (32) na adresu své bývalé asistentky.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (48) je sebestředná diva a je to o ní dobře známé. Podle Huffington Post UK to je však ještě horší, než si myslíme. Jennifer údajně všem svým zaměstnancům, kteří pracují u ní v domě, zakázala, aby s ní navazovali oční kontakt nebo na ni promluvili. A požadavky na pozici osobní asistentky zní nějak takto: „Musí být laskavá, i když je pod tlakem a mít hroší kůži. Musí být na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Musí vyměňovat plenky, málo spát, a vařit, pokud je komorník pryč. Musí vědět, kdy má JLo chuť na svačinu. Ona neřekne, že je hladová, ale očekává, že bude mít jídlo připravené.“ To víš, že jo Jenn, už běžíme.

Sharon Stone

Podle soudních dokumentů, které získal Radaronline, Sharon Stone (60) nutila svou asistentku Angelicu Castillo, aby pracovala, přesto, že měla od lékaře nařízený klid na lůžku. Když i po měsíci Castillo upozornila herečku na to, že trpí bolestmi, nazvala jí bláznivou a hloupou. Pro Sharon asi nebude úplně radost pracovat.

Katherine Heigl

Podle Fox News není se slavnou herečkou vůbec jednoduché pracovat. Při natáčení filmu 27 šatů prý Katherine Heigl (39) odmítla pokračovat v natáčení, dokud jí její těhotná asistentka nedoběhla pro Colu Zero. Když byly vypnuté kamery, nesměl na herečku prý nikdo promluvit ani s ní jíst u jednoho stolu.

Paris Hilton

Paris Hilton (37) podle Daily Mailu nezvládá nosit víc než značkové kabelky a čivavy. Své asistentky totiž nutí nosit veškeré její tašky a zavazadla. A vůbec jí přitom nevadí, že jsou to také ženy. Proč nás to nepřekvapuje?

Beyoncé

Slavná zpěvačka své nevybíravé chování k asistentce neskrývá ani na veřejnosti. US Weekly zdokumentovalo, jak Beyoncé (36) pózovala na červeném koberci, zatímco se jí její asistentka snažila upravit outfit. Queen Bey toho ale už asi měla dost, a tak ji dost nevybíravě, s neskrývanou netrpělivostí okřikla. Jak je vidět i celebrity někdy mají své dny. ■