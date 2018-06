Legendární herec natáčí další film: Takhle se Clint Eastwood (88) proměnil během kariéry trvající přes 60 let

Clint Eastwood má za sebou dlouhou kariéru. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Legendární herec natáčí v americké Georgii další film. Opět se zhostil hlavní role a zároveň bude ve filmu The Mule režírovat Bradleyho Coopera. A aby toho neměl málo, svůj nový počin také produkuje.

Před kameru se Clint vrací po šesti letech, kdy si zahrál ve filmu Zpátky ve hře. V The Mule ztvární nenápadného řidiče, který je zapleten do obchodu s drogami. Příběh je inspirován osudem Lea Sharpa, který byl v roce 2011 v 87 letech označován za nejstaršího pašeráka Ameriky.

Clint Eastwood se do svých vlastních filmů obsazuje často. V případě westernu Nesmiřitelní či boxerského dramatu Million Dollar Baby byl na Oscara nominován za režii i nejlepší herecký výkon. Akademie jej ale ocenila jen v první kategorii.

Filmografie Clinta Eastwooda je velmi bohatá a zasahuje až do 50. let minulého století. A jak je vidět, hollywoodský veterán na důchod ještě nepomýšlí. Geny po idolu stříbrného plátna podědil i jeho syn Scott, který prorazil jako herec. Před kameru to táhne i jeho sestry Alison a Francescu. ■