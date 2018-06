Tady bylo hodně těsno: Britney Spears potrápil zářez plavek

Britney Spears Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Britney Spears (36) roky bojovala s jo-jo efektem, ale od té doby, co je jejím přítelem fitness trenér Sam Asghari, je v životní formě. Vysportované tělíčko nevystavuje jen na koncertech, ale také na pláži. Dvojnásobná maminka má co ukázat a bikiny obléká častěji než na počátku kariéry, kdy byla ještě teenagerkou.

Zpěvačka, která se v létě chystá vydat už desáté studiové album, vyrazila relaxovat do Miami. Kromě opalování došlo i na jízdu na vodním skútru. Britney přes bikiny oblékla plavací vestu, takže toho z její figury nebylo příliš vidět. Zpěvačku potrápil spodní díl plavek, který se jí nepříjemně zařízl do intimních partií. To už se prostě stává... ■