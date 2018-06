Amber Heard se svlékla ve filmu, kde hraje po boku svého ex Johnnyho Deppa! Premiéru museli dlouho odkládat

Kdo by hádal, že tyhle dva spolu ještě někdy uvidíme. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Poté, co Heard Deppa obvinila z domácího násilí, se k ní totiž nějakou dobu nesměl přiblížit, a to se potom špatně natáčí na jednom place. S vydáním se tedy čekalo od roku 2015, ale nakonec se přeci jen dočkáme. Thriller pojednává o dívce (Heard), která ví, že bude zavražděna, a snaží se vypátrat vraha předtím, než se tak stane. Ve filmu hraje například i Billy Bob Thornton nebo Cara Delevingne (25). Heard se ve filmu svléká, ale později tvrdila, že producenti obsadili tajně ještě její dvojnici, aby ve filmu bylo více nahoty.

Oba hlavní aktéři stále plní stránky bulvárů. Heard si totiž nedávno začala s dalším slavným boháčem. Tentokrát se jedná o bývalého partnera Heidi Klum Vita Schnabela. Johnny Depp pro změnu trochu sešel a celý svět spekuluje, jestli za to mohou drogy, nebo nějaká vážná nemoc. Výborné promo pro nadcházející film, jen co je pravda. Už teď je jasné, že to bude trhák. ■