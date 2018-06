Beyoncé a Jay-Z odstartovali společné turné a přichystali fanouškům dojemné překvapení

Nejočekávanější turné je tu. Profimedia.cz

Nejvlivnější duo hudebního průmyslu se rozhodlo do toho znovu praštit. Nemáme na mysli jenom další společné turné, ale také obnovení manželských slibů. To totiž ohlásili jako překvapení při zahájení společného turné On The Run II, kde to oba pořádně rozjeli.