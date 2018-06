Najdi tu pravou!

Jak zjistíš, že ti podprsenka dobře sedne?

Zvedni ruce nad hlavu – podprsenka by se neměla vysunout nahoru. Zasuň prst pod spodní lem podprsenky a táhni směrem od hrudníku – podprsenka by se neměla vytáhnout o více jak 2 – 3 centimetry. Pokud ano, potřebuješ menší velikost. Ramínka podprsenky by měla být cítit pevně, ale něměla by se bolestivě zařezávat. Pokud můžeš zasunout pod ramínko na rameni více jak dva prsty, potřebuješ menší velikost. Pokud se ti prsa nevejdou do košíčku, potřebuješ větší velikost. Pokud naopak cítíš volný prostor, potřebuješ velikost menší. Všechny sportovní podprsenky mají tendenci po čase ztratit svoji elasticitu v závislosti na tom, jak často je nosíme. Naučme se umět je vyměnit za nové, když přijde jejich čas. (Ano, včetně té naší oblíbené!)