10 let jsem trpěla nespavostí a nemohla se jí zbavit. Pomohl psychowalkman

,,Měla jsem velké problémy se spánkem, nic nezabíralo a léky mi nedělaly dobře. Tak jsem si pořídila psychowalkman, i když jsem reklamě příliš nevěřila. Ale stalo se – hned první noc jsem zase spala dobře! Asi za dva týdny jsem byla z nejhoršího venku."říká Petra Joachymstalová z Prahy.

"To je celkem obvyklý příběh. AVS přístroj, neboli psychowalkman, funguje na většinu psychických obtíží velmi dobře. V dnešní hektické době bych jej doporučil téměř všem," říká Prim. MUDr. Jan Cimický, Csc.

Abych řekla pravdu, tomuto zvláštnímu bio-přístroji s brýlemi a sluchátky jsem zezačátku nevěřila – dokud jsem ho na radu kamarádky nevyzkoušela. Už při prvním relaxačním programu jsem cítila uvolnění v těle a hlava se mi vyprázdnila od zbytečných myšlenek. Psychowalkman zlepšuje téměř vše, co se týká psychiky a nejen to: eliminuje stres, únavu, deprese, nespavost, bolest, trému, zrychluje učení, umí řešit ADHD u dětí. Je určený pro domácí použití a ovládání je velmi jednoduché.

Zkušenosti na www.galaxy.cz

Použití je příjemné

Nasadíte si speciální brýle (ty jsou nejdůležitější) a sluchátka, na psychowalkmanu si zvolíte program, například ,,Rychlé odstranění únavy” a zapnete start. Pulsující světlo z brýlí a hudba ze sluchátek přeladí vaše biorytmy do stavu bez únavy. Během 15 minut vstáváte osvěženi jako po hodinách dobrého spánku. Je to velmi příjemné a pro prvouživatele to působí doslova jako zázrak. Mnoho lidí tak hlubokou relaxaci dosud nikdy nezažilo! AVS přístroj navozuje stavy, které jsme zažívali ještě jako děti, ale nyní jsou vlivem různé zátěže zablokovány.

Laxman nespavost vyřeší

Psychowalkmany vznikly v NASA

Tuto technologii, zvanou AVS (audiovizuální stimulace) vyvíjelo mnoho renomovaných týmů, také NASA a dva nositelé Nobelových cen. Když už AVS přístroj vyzkoušíte, tak mu propadnete. Ty možnosti, které nabízí, jsou v dnešní době k nezaplacení. Podobně to vidí čeští uživatelé: 98% z nich je s AVS přístroji spokojeno a 48% lidí uvádí, že účinky ještě dokonce předčily jejich očekávání. Jediné omezení mají epileptici a lidé s vážnou duševní poruchou, např. schizofrenii – ti by měli použít psychowalkman pouze pod dohledem lékaře.

Máte chuť vyzkoušet?

Většinu prodávaných modelů si můžete vyzkoušet nebo půjčit domů. Zejména si vyzkoušejte Laxman, nejlepší psychowalkman na světě. Jeho účinkům, když se propadáte do slastné relaxace, nemůže odolat snad nikdo. Laxman je dnes nejpopulárnější a zřejmě proto ho už vlastní několik desítek českých zpěváků, herců a sportovců. Pokud chcete zdarma zaslat katalog AVS přístrojů, napište si. Odborný garant AVS technologie jej zasílá zdarma: info@galaxy.cz. ■