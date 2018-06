Odhalila nejen kus ňadra v odvážných šatech, ale i soukromí: Sexy Mottlová je zase zamilovaná. Padesátníka vystřídal koloušek

Barbora Mottlová Super.cz

Po rozchodu s padesátníkem už je zase šťastná. Herečka Bára Mottlová (31) na novou lásku nemusela dlouho čekat. Než se k tomu při našem rozhovoru přiznala, trvalo to docela dlouho. Napřed jsme rozebírali její sexy model, v němž odhalila skoro celé ňadro. "Ale nemůžu říkat, že jsem single, nebylo by to fér," svěřila Super.cz.