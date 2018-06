A už jsou zase spolu! Rozchod slavného proutníka (35) a mladičké modelky (19) se po dvou dnech změnil ve šťastný návrat

Scott Disick a Sofia Richie bez sebe prostě nemohou být. Profimedia.cz

Navzdory všemu to však spolu vydrželi rok a svět jejich vztah dokonce začal brát vážně. Nikoho však minulý týden nepřekvapily zprávy, že se pár rozešel. Scott se na večírku Kanyeho Westa (41) údajně trochu víc odvázal s neznámou blondýnou, Sofii to naštvalo a milovaného boháče opustila.

Přestěhovala se prý zpět ke slavnému otci, ale vydrželo jí to jen pouhé dva dny. Podle zdrojů eonline.com ji Scott uprosil, aby se k němu vrátila. Stejný zdroj také prozradil, že modelčin otec z jejího návratu k Disickovi vůbec není nadšený, stejně jako zbytek její rodiny.

Není to poprvé, co byl prý Sofii nevěrný. Opustit ho ale nedokáže, protože ho velmi miluje. Trochu nám to připomíná Kourtney, která se s Disickem trápila léta letoucí, než jí došlo, že má vlastně na víc. Sofia však na svých sociálních sítích působí vedle Disicka zase šťastně. Uvidíme ovšem, na jak dlouho. ■