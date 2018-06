Monika Štiková zase perlila: Co všechno řekla o porodu Ornelly, předané energii a penězích od televize?

Monika Štiková Herminapress

Otázkou ovšem zůstává, zda se nejedná jen o optický klam. Štiková vtrhla jako uragán mezi finalistky soutěže Batist Nej sestřička 2018. Byla totiž pozvána na jejich soustředění, které se konalo na zámku Dětenice.

Monika se stala patronkou jedné ze soutěžících, a jak přiznala, zdravotním sestrám vděčí za svůj život.

„Doktoři nesou velkou tíhu léčení a uzdravení, ale sestry jsou lidé, kteří vám pomohou. Já jsem opravdu byla na tom kolikrát hodně špatně. Při porodu Ornellky mi selhávaly veškeré orgány a začala jsem se zavodňovat. Byla jsem tři dny na JIPce a čekalo se, jestli přežiju. A tady právě mi hodně pomáhaly sestry a táhly mě do života. Ale Ornella je kus ženské a při tom porodu jsem jí předala spoustu energie, kterou teď využívá,“ zavzpomínala na své těžké chvíle Monika Štiková.

Řeč přišla i na seriál Štiky, kdy rodina Moniky Štikové řeší před národem rodinné situace, které u většiny rodin zůstávají pod pokličkou.

„Prima se mnou počítala pro úplně jiné projekty. Ale protože sleduji podobná zahraniční show, navrhla jsem tuto možnost. A hlavně to byla příležitost nejenom pro mne, protože to bylo za stejné peníze, ale hlavně to byla pomoc Ornelle, Pepovi a mému bývalému manželovi. Nevím, jestli jsem udělala úplně dobře. Divák si na začátku myslel, že jsem čarodějnice, ale pak nakonec zjistí, že člověk by se měl chovat slušně a mít nějakou vděčnost. A ta máma řve proto, že opravdu už dál nemůže,“ bránila se Monika. Otázkou zůstává, zda jí diváci věří... ■