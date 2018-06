Top 5 nejkrásnějších dam premiéry: Seklo to víc slavné modelce, nebo sexy herečkám?

Které to podle vás seklo nejvíc? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Velmi očekávaný snímek Debbie a její parťačky má po premiéře. Na červeném koberci v New Yorku se prošly nejen hvězdy obsazené ve filmu, ale také slavné modelky, které si premiéru prostě nemohly nechat ujít. Podívejte se na pět nejlepších rób večera.

Sandra Bullock

Nemohli jsme začít nikým jiným než hlavní hrdinkou filmu Sandrou Bullock (53). Ve stříbrné róbě od Elie Saab by oscarové herečce hádal její skutečný věk asi jen málokdo. Právě Bullock si ve filmu střihla hlavní roli zlodějky Debbie, která dá dohromady tým šikovných krásek.

Anne Hathaway

Anne Hathaway (35) by snad slušelo, i kdyby si na červený koberec vyšla v pytli od brambor. Na premiéru ovšem dorazila v róbě s geometrickými tvary od Jean Paula Gaultiera a vypadala skvostně. Hathaway si ve filmu střihla jednu z hlavních rolí a na premiéře nešetřila úsměvy.

Helena Bonham Carter

Musíme uznat, že Heleně Bonham Carter (51) to v šatech z černého hedvábí od Vivienne Westwood opravdu seklo. Vypadala sice trochu jako upírka, jak už je u ní celkem zvykem, ale je to opravdu velký rozdíl oproti tomu, jak vychází ven normálně. Kolem Heleny je v poslední době velký ruch kvůli obsazení v seriálu The Crown a je jasné, že i pro tento film byla skvělou volbou.

Gigi Hadid

Slavná modelka nemohla na premiéře chybět. V černých maxi šatech od Very Wang byla ozdobou a zvlášť ceníme vysoký rozparek. Gigi (23) se objevila na premiéře jenom pár chvil potom, co nepřímo oznámila návrat k bývalému příteli Zaynu Malikovi. S tím se v březnu rozešla po dvouletém vztahu, nicméně na svých sociálních sítích nyní sdílela fotku, jak ji Malik líbá na líčka. Šlo jen o přátelský polibek, nebo se k sobě slavná dvojice vrací? Necháme se překvapit!

Adriana Lima

Když dorazí na premiéru supermodelka, jako je Adriana Lima (37), všem přítomným se tají dech. Aby také ne, když vypadá jako bohyně. Průsvitné šaty s nekonečným rozparkem a výstřihem od Roberta Cavalliho jí padly jako ulité a Adriana se snadno stala středem pozornosti. ■