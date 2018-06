Drsné zákulisí soutěže krásy: I když Makarenko vystavuje tělo v bikinách slunci, finalistky před ní nic neutají

Taťána Makarenko pořádala u moře soustředění Miss Czech Republic. Super.cz

Vedle řady aktivit, které v Rás al-Chajma pro finalistky připravila, od cvičení přes výlety do Dubaje i do pouště nebo vodní sporty, hlavně pozoruje, jak se dívky projevují. "Je velmi brzy říkat, která je nejlepší, na to je ještě spousta času. Všechno nicméně vnímám a sleduju. Důležité pro mne je, co dělají, když se nikdo nekouká," prozradila.

"Když je někdo z týmu svědkem něčeho, co by se mi nezdálo, tak mi to samozřejmě řekne. Pro mne je to dobré vědět, protože potřebuju vědět, jak se dívka chová, když tam nejsem já. Je logické, že na mne se vždycky tváří hezky a dělají, co mají. Zákulisní informace se mi hodí, abych si udělala ucelený obrázek," vysvětlila.

To je i úkolem jejího partnera. "Jsem součástí produkčního týmu, vidíme, co se tady okolo děje a informace pomaličku skládáme," řekl nám Zdeněk Bahenský, který se prý s Táňou naprosto shodne. "Je se mnou, když se cokoli řeší, všechno konzultujeme. Řekla bych, že máme jednotný názor na to, kam má soutěž směřovat, a máme i stejný vkus na holky," doplnila Táňa.

Přidala ještě jednu důležitou informaci. Změnil se totiž předpokládaný termín finále soutěže, a to díky tomu, že Miss Czech Republic se bude živě vysílat v celoplošné televizi. "Jsem šťastná, že naše soutěž se bude vysílat na Primě, je to opět velký krok dopředu. Takže finále nebude v září, ale 10. listopadu, kdy to televizi vyhovuje, a my se rádi přizpůsobili," uzavřela. ■