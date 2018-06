Prožijte léto už na nové terase! Vysněná dlažba za skvělé ceny, a navíc bez čekání

Plánujete výstavbu nové terasy, chodníku nebo potřebujete vyřešit místo pro parkování auta? Poradíme Vám s výběrem a doporučíme výrobky, na které nemusíte čekat. Váš sen se tak může snadno a rychle proměnit ve skutečnost.

BEST – TERASOVÁ TAGOLO Foto: BEST

Nejčastěji užívaným místem v okolí domu bývá terasa. Je to místo, kde se schází rodina, přátelé, místo pro relaxaci i vymýšlení plánů na další dny. Při výběru vhodného materiálu na terasy berte ohled na okolí a účel dané plochy. Pokud je v blízkosti umístěn bazén a hrozí uklouznutí na mokré dlažbě, doporučujeme vybírat dlažbu s vyšší hrubostí. Velký výběr nabízí terasové dlažby s vymývanou nebo tryskanou strukturou. Naopak pro místa určená do blízkosti grilu doporučujeme vybírat dlažby s hladkým povrchem. Některé produkty si můžete nechat speciálně ošetřit, při čemž je na dlažbu nanesen lak v několika vrstvách a pomocí UV záření vytvrzen. Takový povrch se pak mnohem lépe udržuje.

BEST-TERASOVÁ TABARO, rozměr 40x40x4 cm

FOTO: BEST

Někdy bývá místo pro sezení využíváno i jako stání pro auto. V tomto případě je důležité vybírat z dlažeb, které jsou určeny pro zatížení auty. Velmi oblíbenou dlažbou jsou sestavy více kamenů, které nejlépe vyniknou v řádkových skladbách a skvěle se hodí k moderním i tradičním stavbám. Jedničkou mezi těmito dlažbami jsou bezpochyby BEST - BELEZA a BEST – BELISIMA. Dlažby, které mají v nabídce 5 barevných variant a 4 povrchové úpravy. Za zmínku jistě stojí barva colormix sand, přirozeně sladěné odstíny žlutých, pískových a jemně karamelových barev, které jsou k nerozeznání od přírodního pískovce. Tato barva je novinkou na trhu a můžete si ji pořídit za mimořádnou zaváděcí cenu.

BEST-BELEZA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

FOTO: BEST

S výběrem Vám pomohou odborníci

Většinou se vyplatí stavbu si dopředu a pečlivě naplánovat. Pokud jste se ale rozhodli pro realizaci na poslední chvíli, i v tomto případě máme řešení. Vybírat můžete z terasových dlažeb s tryskanou i vymývanou povrchovou úpravou, v teplých i studených odstínech. V případě, že potřebujete dlažby o výšce 6 cm, můžeme doporučit sestavu tří kamenů BEST - ALTEA v barvě s šedými odstíny colormix brilant nebo BEST - ASPERA v teplých odstínech colormix arabica. Bez zbytečného čekání můžete mít také dlažby ve výšce 8 cm v barvě colormix arabica, již zmiňované BEST – BELEZA a BEST – BELISIMA.

BEST-ALTEA, povrch STANDARD, barva colormix brilant

FOTO: BEST

Informace o aktuálních skladových zásobách či termínech dodání Vám s ochotou sdělí v podnikových prodejnách BEST. Zde Vám také poradí s výběrem a dlažbu si budete moci prohlédnout na vlastní oči v moderně zařízených showroomech nebo v rozlehlých venkovních vzorkovnách.

Podniková prodejna BEST

FOTO: BEST

Více informací o výrobcích a službách společnosti BEST získáte na www.best.info.cz, nakoupit můžete na novém e-shopu www.obchod.best-as.cz. ■