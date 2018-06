Deprese a údajná fascinace smrtí Robina Williamse: Sestra promluvila o sebevraždě slavné návrhářky

Kate Spade Profimedia.cz

Objevují se první zkazky o tom, co mohlo stát za návrhářčiným dobrovolným odchodem ze světa. Podle starší sestry Spade Rety Saffo, již citují mnohá zahraniční média, za tím mohla být bipolární porucha, deprese a další psychické problémy. „Nedostalo se jí patřičné léčby pro to, co, jak věřím, byla bipolární porucha,“ řekla Saffo The Kansas City Staru.

S psychickými problémy měla návrhářka bojovat dlouhé roky, léčbu údajně nepodstoupila proto, aby neuškodila jménu značky, již stvořila. Na nátlak rodiny, aby vyhledala pomoc, prý nedbala. „Už jsme jí balili kufry, ale nakonec byla image značky důležitější. Bála se, co by lidé řekli, kdyby na to (léčbu) přišli.“

Spade se prý také těžko vyrovnávala s popularitou, jíž se jí díky její práci dostalo. „Má sestřička Katy byla křehká osoba. Ryzí ve všech směrech,“ řekla Reta Daily Mailu. „Jednou z posledních věcí, které mi řekla, bylo: ‚Reto, já vím, že nesnášíš pohřby a nemusíš na ně chodit, ale mohla bys prosím přijít alespoň na ten můj. Prosím!‘ Snad měla plán, ale ona trvala na tom, že ne,“ dodala Saffo.

Kontroverzně pak působí zpráva, že Spade měla být velmi zaujatá způsobem smrti oblíbeného komika Robina Williamse, jenž se v roce 2014 ve svém domě také oběsil.

Mluví se také o manželských problémech. Její muž chtěl údajně požádat o rozvod. ■