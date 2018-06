První sexy focení po triumfu: Nová Česká Miss Lea Šteflíčková se svlékla do plavek a předváděla jednu svůdnou pózu za druhou

Lea Šteflíčková jen pár hodin po finále České Miss pózovala v plavkách. Super.cz

Modelingu se věnuje od třinácti let, takže se před objektivem cítí jako ryba ve vodě. Kvůli modelingu ostatně již před dvěma lety přerušila studium. "Bylo to úžasný, s holkama jsme si to moc užily. I když únava se už trošku dostavila. Spala jsem asi čtyři hodiny, v osm ráno už jsem musela být připravená na focení," řekla Super.cz Lea.

Lea se modelingu věnuje od třinácti let. Doposud pracovala převážně v zahraničí. Jako modelka byla úspěšná v Turecku, Japonsku, Thajsku, Itálii nebo Rakousku. "V čerstvých čtrnácti jsem poprvé byla na dva měsíce v Japonsku, kde jsem byla doposud sedmkrát," dodala nová Česká Miss. ■