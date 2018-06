Stále se pyšní dokonalou postavou! Bývalá rosnička předvedla štíhlé nohy v roztomilých krátkých šatičkách

Petra Eliáš Voláková promluvila o svém vztahu ke sportu. Super.cz

Bývalá rosnička Primy a modelka Petra Eliáš Voláková se loni po dvanácti letech života v Americe vrátila s rodinou do Česka. Její muž, hokejista Patrik Eliáš, ukončil kariéru. A Petra ukázala, že i po letech a dvou dětech má stále skvělou štíhlou postavu. A díky zdravé stravě a sportu to rozhodně není.

"Zaklepu na zuby, můj manžel by se od srdce zasmál. Jsem takový ten naprostý barbar, co vůbec necvičí. Mám obrovskou výhodu v genech, ale samozřejmě s přibývajícím věkem to je horší a horší. A teď mě vlastně mrzí, že jsem si vzala dost krátkou sukni," řekla Super.cz Petra.

"Zatím nic nedělám, ale musím začít. Už se to všechno rozpadá. Vždycky jsem říkala, že jeden profesionální atlet na rodinu stačí," směje se.

"Můj manžel s tím nesouhlasí, protože od začátku si přál sportovně založenou partnerku. Když si mě vyhlédl v časopise, kde jsem zrovna výjimečně jezdila na kolečkových bruslích, tak se zaradoval a do teď se tomu trpce usmívá, že to bylo poprvé a naposledy, co jsem provozovala nějaký sport," dodala se smíchem. ■