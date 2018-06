Drama na Krétě: Pár dní po svatbě Josefa Vágnera musela zasahovat policie!

Zpěvák musel po svatbě řešit nepříjemnou nehodu. Foto: archiv J.Vágnera

Vypadalo to jako každý běžný den na Krétě, kde Josef Vágner (27) tráví líbánky se svou ženou Marlene. Dopoledne se zpěvák s partou kamarádů rozhodl, že se budou věnovat sportu, konkrétně wakeboardingu. Téměř hodinu vše vycházelo podle plánu. Ve vteřině však nastalo doslova drama a všem zamrzl úsměv na rtech. Co se vlastně stalo?

„Jelikož jsme neměli k dispozici člun, tak jsme se rozhodli tahat wake podél pláže za autem. Měli jsme půjčené terénní auto, které když jsme při wakeování na pláži otáčeli, tak v jeden okamžik rázem sjelo předním levým kolem do moře a zabořilo se. Všichni přítomní jsme se pokoušeli dostat auto ven z moře, ale bez úspěchu,“ popsal Super.cz situaci Josef, který nyní exceluje v muzikálu Muž se železnou maskou.

Každou promarněnou minutou se ale auto propadalo stále více do písečného moře. V jednu chvíli to vypadalo, že bez těžké techniky se auto na břeh nevytáhne. "Rychle jsem nasedl do jiného auta a jel pro všechny kluky, aby nám pomohli. Nakonec jsme auto v 15 lidech vytáhli a všichni jsme si pořádně oddychli,“ dodal závěrem zpěvák s tím, že na místo činu dorazila také policejní hlídka, která ve finále sama ještě pomohla, a nakonec se tomu všichni zasmáli.

O zpěvákovi je známo, že je rebel a má v oblibě adrenalinové sporty, je také majitelem kapitánských zkoušek na lodi. Doufáme, že ho potomek, kterého v září čeká se svou manželkou, zklidní. ■