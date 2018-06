Třetí nejkrásnější dívka Česka promluvila o drsných vztazích mezi finalistkami Miss: Toxická atmosféra plná urážek a pomluv!

Tereza Křivánková promluvila o napjaté atmosféře před finále České Miss. Super.cz

"Hrozně bych ráda řekla, že jsme byly všechny kamarádky, bohužel to tak vůbec nebylo. Ke konci to bylo už hodně vyhrocený. Pár dní před finále mi dokonce jedna z finalistek řekla, že vypadám jako každej druhej Vietnamec ze sámošky, a že nechápe, co já ve finále dělám, když vypadám, jak vypadám, že jsem omyl soutěže," řekla Super.cz Tereza Křivánková.

V České Miss si nejvíce rozuměla s vítězkou Leou Šteflíčkovou (20) a finalistkou Nikolou Bechyňovou. S dalšími kráskami už to bylo horší.

"Podpatky jsme si nelámaly, spíš jsme na sebe házely pomluvy. Bylo to opravdu vyhrocený. Tahle toxická atmosféra snad nikdy nikde nebyla. A to jsem zažila hodně vyhrocených situací v model apartmánech v zahraničí," upřesňuje.

"Tušila jsem, že nebudeme nejlepší kamarádky všechny, ale že to bude až takové, to jsem nečekala," dodala Křivánková. ■