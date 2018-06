Michaela Gemrotová se v Řecku místo slunění na pláži plahočí po skalách

Míša poznává krásy Kréty. Foto: archiv M.Gemrotové

Zpěvačka Michaela Gemrotová (32) si právě tento týden užívá se svým přítelem na řeckém ostrově Kréta, kde se zúčastnili svatby svých kamarádů zpěváka Josefa Vágnera (27) a Marlene. Oba mají velmi nabitý diář, a tak sladit dovolenou byl velký oříšek. „Jsme moc rádi, že jsme dali dohromady pár volných dnů a že jsme se mohli na Krétu vydat, je to tu krásné. Svatba Pepy a Marlene byla doslova nádherná,“ svěřila zpěvačka.

Ta si vedle slunění na pláži užívá také krásy ostrova, kde si dávají pořádně do těla. „Dovolenou si moc užíváme, jezdíme na různé výlety, navštívili jsme jeskyni a dopřáváme si řecké speciality v místních tavernách,“ práskla Super.cz hvězda muzikálu Muž se železnou maskou, která již sedm let randí s přítelem Sašou Kopkou. A jak to tedy Michaela se Sašou mají se svatbou? Načerpali inspiraci na svatbě svých kamarádů?

„Svatba Pepy a Marlene nás doslova dostala, naše svatba určitě někdy bude, až bude ten správný čas, ani jeden se tomu nebráníme, takže se nechte překvapit,“ dodala závěrem s úsměvem zpěvačka, která již čtyři roky mohla být vdanou paní, neboť první termín svatby musel zamilovaný pár kvůli pracovním závazkům zrušit.