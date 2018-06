Nechá se zviklat? Tereza Kostková prozradila, že syn, kterému pořídila krajtu, touží po dalším mazlíčkovi

Herečka bude mít doma za chvíli zvěřinec. Michaela Feuereislová

Už několik měsíců dělá doma Tereze Kostkové (42) a jejímu synovi Toníkovi radost krajta královská. Hada, který v dospělosti doroste do metru a půl si kupodivu herečka velmi rychle zamilovala. „Ještě před šesti lety jsem se musela hodně přemáhat, abych si dala nějakou velkou, macatou krajtu kolem krku,“ svěřila Super.cz Tereza, která by už jejich mazlíčka nedala.

„Dnes s ním chodím po terase, sedím, čtu si a mám na sobě hada. Mám ho strašně ráda a mám ho kolem krku. Chtěl ho hrozně můj syn, samotnou by mě to nenapadlo, měla jsem z toho nejdřív respekt, ale nyní mi je s ním opravdu příjemně,“ prozradila Tereza na tiskové konferenci k Letní scéně Divadla Ungelt, kde se během prázdnin objeví po boku Jitky Smutné.

„Moc se těším na letní scénu, a především na spolupráci s Jitkou, dobře se známe i z televizního seriálu Vinaři, takže si myslím, že to bude skvělé,“ řekla Kostková a prozradila, že se ji nyní opět syn snaží přemluvit, aby pořídila domů další zvíře. „Víc hadů mít nebudeme, není to partnerské zvíře, nemám prostor na další terárium. Navíc Tonda si nyní začal vymýšlet psa, u něho to je každý týden jiný nápad, takže jsem zvědavá, jak dlouho to vydržím a jak to nakonec dopadne,“ řekla se smíchem herečka. ■