Simona Stašová bez parťačky Pepči neudělá ani krok: Neuhádnete, kdo jí pejska hlídá, když je na dovolené!

Herečka je ráda, že si pejska pořídila. Michaela Feuereislová

„Vůbec mi to nevadí. V Česku je nádherně přes léto, letos je to už od dubna. Pojedu v září a v říjnu opět na Sicílii, postupně si prázdniny vyberu během podzimu,“ svěřila Super.cz herečka během tiskové konference k Letní scéně Divadla Ungelt. Na tu dorazila se svou fenkou Pepinou, bez které nedá ani ránu a prozradila, kdo ji parťačku během dovolené v Itálii, kterou si nemůže odepřít, bude hlídat.

„Přeci jenom ji nechávám mamince. Maminka má doma Žofku a bude mi ji hlídat,“ prozradila Stašová s tím, že se má Pepča u Jiřiny Bohdalové dobře. „Její fence je čtrnáct let. Pepinka je divoká, ale Žofka si umí to své teritórium ochránit. Pepča ji přeskakuje a chce si s ní hrát a nechápe, proč je tam pomalá, ale snesou se dobře,“ řekla herečka a dodala, že popřemýšlí, zda svého pejska v budoucnu přeci jenom do milované Itálie nevezme.