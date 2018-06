Tyhle snímky dělí 34 let a není na nich skoro žádný rozdíl: Mrkněte, jak skvěle vypadá oslavenkyně Jitka Zelenková (68)

Jitka Zelenková snad vůbec nestárne... Foto: Super.cz/Česká televize, Herminapress

Když porovnáte snímek Jitky Zelenkové z roku 1984 s tím současným, až na pár vrásek nenajdete skoro žádný rozdíl. Až tak to energické zpěvačce sluší!

„My to máme v genech. Maminka do pozdního věku, přestože byla pak už vážně nemocná, stále vypadala skvěle. Měla vynikající pleť. A já hodně jezdím na hory na vzduch a v létě, a to doporučuji všem ženám, do lázní. Už mě nebaví cestovat nějaké dálky, čas strávený v letadle považuji za ztracený a nezdravý. Suchý a vydýchaný vzduch a z klimatizace chytíte spíš nějakou chorobu. Radši si zajedu na české hory a do českých lázní,“ nechala se nedávno slyšet stále aktivní zpěvačka, jež je neustále v jednom kole.

„Natáčím album, které je plánované na říjen. Bude to americká klasika, samozřejmě česky zpívaná. A k tomu padesátému výročí nachystám nějaký pěkný pražský koncert,“ slíbila fanouškům oslavenkyně Zelenková. ■