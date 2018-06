Opravdu to bylo nutné? Blonďatá sexy herečka oblékla bikiny, ale tělo skrývala v chlupatém županu

Henrieta Hornáčková ukázala ňadra v podprsence, břicho schovávala pod županem. Super.cz

"Nestydím se za postavu, ale spíš za barvu. Jsem po zimě vždycky taková Sněhurka, kůže mi strašně rychle vybledne, a nemám čas, abych se šla někam opalovat, protože jsem pořád zavřená v divadle," vysvětlovala nám Henrieta.

Ale jenom v tom to nebylo. "Nepotřebuju se úplně předvádět v plavkách, to, co není úplně hezké, ať je schované. Můžu ukázat nohy, ale břicho bych radši nechala schované. Od toho jsou missky a modelky. A přítel by asi taky nebyl úplně rád. Už tak docela koukal, že si s sebou balím plavky a že se v nich budu někde promenádovat," uzavřela. Do plavek se ale nakonec svlékla aspoň na jedné z procedur. ■