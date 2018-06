Byla připoutaná řemeny k posteli a trpěla: Miss ČR 2008 promluvila o hrůzných zážitcích z blázince

Zuzana Jandová Foto: archiv Zuzany Jandové

O svých niterných pocitech se teď rozepsala na sociální síti. V blázinci to prý rozhodně nebyla žádná procházka růžovou zahradou.

„Když jsem ležela zavřená na 27 za mřížemi a připoutaná řemeny za nohy a ruce k posteli (přestože jsem přesvědčená, že jsem tam neměla co dělat), bylo to strašné,“ popsala chvíle hrůzy Jandová s tím, že to byl nejhorší zážitek v jejím životě.

„Nepomohly by mi ani milióny na účtu, ani známí všude možně a ani nikdo a nic z té hrůzy. Ten zážitek prostě nic nevymaže. Jestli stále někdo tvrdí, že prachy jsou to nejdůležitější v životě a touto zásadou se drží, je mi ho upřímně a z celého srdce líto a nerozuměla bych si s ním,“ dodala bývalá královna krásy, která prý pochopení nenašla ani u jednoho ze svých expartnerů.

„Bohužel jsem s takovým mužem taky žila a byla to katastrofa,“ nechala se slyšet nejkrásnější dívka roku 2008, která by v současnosti už měla být v pořádku. ■