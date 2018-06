Plné trojky a ploché bříško: Mrcha z Ohnivýho kuřete ukázala po dvou dětech figuru v bikinách. V těhotenství měla 30 kilo nahoře

Irena Máchová má po dvou dětech skvělou figuru. Super.cz

"Asi to tak nějak bude, když to všichni říkáte," smála se Irena, která s oběma dětmi vyrazila na reopening wellness studia. "Ale na módní molo si v plavkách ani v prádle netroufnu. Myslím, že na to jsou mladší dívky, ne my, matky," míní.

Po dětech prý moc hubnout nemusela. "S Toničkou jsem sice přibrala třicet kilo, ale z poloviny to byla voda. Vypotila jsem se, vyčurala, a bylo to dobré. S Theodorem už jsem pak měla starost o dvě malé děti, takže jsem taky cíleně hubnout nemusela. Kmitala jsem a byla jsem ráda, že se aspoň jednou denně najím," vysvětlila.

A kde můžete Irenu, i když oblečenou, opět vidět? "Zkouším v divadle u paní Hany Gregorové (65). Odpremiérovali jsme Tři letušky v Paříži a teď zkoušíme hru, která se jmenuje Stará láska nerezaví. A menší roli mám v připravovaném seriálu Krejzovi," vypočítala. ■