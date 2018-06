Kvůli muslimskému svátku nejí a pije tajně: Česká návrhářka se v Libanonu musela přizpůsobit

Blanka Matragi dodržuje muslimský půst. Super.cz

Měsíční půst v rámci muslimského svátku Ramadán musí dodržovat i módní návrhářka Blanka Matragi (65), která žije v Libanonu. Domů do Česka si tedy přijela zamlsat, jak nám přiznala na párty kokosových pralinek.

"V Libanonu žiju a tvořím už skoro čtyřicet let. Je neskutečné, že je to už od roku 1980. A miluju i jejich cukrovinky, třeba baklavu, která je sladká jako med," zahřeší si ráda Blanka i ve svém druhém domově.

V době, kdy jsme si povídali, to ale nešlo. "Je svátek, Ramadán, měsíc půstu, který dodržují i moje švadlenky. Šestnáct hodin nejedí a nepijí, a přitom pracují. Strašně je obdivuju, že to zvládnou, nepodvádějí a nešidí. Ale je to jejich víra," míní.

"Já také neprovokuji, nepiji před nimi ani kávu, která se jinak u nás v dílně podává dvakrát denně a krásně voní kardamonem. V době Ramadánu se ale tento rituál vypouští. I napít se chodím někam bokem, ať to nevidí, když ony se mohou napít a najíst až po západu slunce," uzavřela. ■