Vystouplé kosti, špeky a povislá kůže! Těchto 5 celebrit byste na pláži potkat nechtěli

Ne každý se stihne připravit na plavkovou sezónu, jak by chtěl. Ani známé tváře to občas nezvládnou. A u některých by to nešlo, ani kdyby se sebevíc snažily. Na tyto celebrity na pláži opravdu nebyl pěkný pohled.