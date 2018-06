Slavné sestry Olsenovy si vyšly do společnosti a konečně jim to slušelo

Dvojčatům Oslenovým to velmi seklo! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mary-Kate a Ashley Olsen (31) také nechyběly na The Council of Fashion Designers of America (CFDA) Fashion Awards v New Yorku, kam dorazily ve sladěných černých outfitech. Černé volné róby působily trochu smutně, nicméně noblesně.