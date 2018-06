Kim Kardashian převzala módní cenu bez podprsenky a pobavila přítomné děkovnou řečí

I Kim se dočkala módního ocenění. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kim Kardashian (37) je beze sporu módní ikonou, ale jen málokdo by čekal, že dostane módní cenu, která se obvykle udílí návrhářům. Překvapilo to i samotnou Kim a na předávání cen The Council of Fashion Designers of America (CFDA) Fashion Awards v New Yorku neskrývala údiv.