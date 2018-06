Filcky u Štikových: Monika pikantně popsala, jak v manželově ohanbí objevila parazity. Jsi sjetá, brání se Štika

Monika Štiková Video: archiv FTV Prima

Máma Štiková velmi ráda mluví o intimních věcech, které na televizní obrazovku nepatří. A když může druhé urážet, je ve svém živlu. „Jak jsem trucovala, tak jsem s ním nespala. On je blonďák a má všechno blonďatý. A najednou koukám, jestli se tam nabarvil. Ty filcky jsou černý a on byl najednou černej. A tys mě chtěl donutit, ať ti je vybírám,“ popsala Monika barvitě nepříjemnou zkušenost.

„To vůbec není pravda. Co to kecáš? Ty jseš úplněj blázen! Ty jseš normálně sjetá,“ reagoval Michal. Jeho manželka si ale dále jela svou a vyprávěla, jak Michal své pubické ochlupení zabalil do pytlíku a šel zapálit do lesa. „Samozřejmě si vymýšlí a já nemám sílu pořád dokola se obhajovat. Už je to úplně trapný,“ dodal. ■