Celebrity pod kudlou. Za kým chodí Krainová a další slavní na plastiku a jaké zákroky podstupují?

Slavné ženy. Jsou třeba i stejně staré jako my, ale tipovali byste jim minimálně o 10 let méně. Genetika? Tím se uklidňujeme. Často ale také znalost, jak správně využívat dostupné možnosti, které moderní estetická medicína nabízí.

Prevence už od 30

Jen těžko bychom dnes hledali slavnou ženu, která by už neabsolvovala ošetření vlastní plazmou, omlazuje, vylepšuje kvalitu pokožky a působí jako výborná prevence stárnutí pleti. Plazmu si oblíbily například Simona Krainová, Alice Bendová nebo třeba moderátorky Petra Svoboda či Iva Kubelková. Dalším zázrakem moderní doby je kyselina hyaluronová. „Ptali se mě pořád, jestli nemám nějaké trápení. Způsobovala to vráska „mračivka“ na čele. Tak jsem to vzala jako signál a jednoduše ji vyřešila,“ prozradila Iva Kubelková (41) o výplni touto kyselinou na Klinice YES VISAGE. I zpěvačka Kamila Nývltová (29) zde pomocí kyseliny hyaluronové vyřešila dědičné kruhy pod očima. „Tento zákrok je účinný, bezbolestný a velmi rychlý,“ vysvětluje MUDr. Zuzana Poláková z Kliniky YES VISAGE.

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Čtyřicítka?

Doplnění ztraceného objemu, zvedání povadajících kontur, zvýraznění rtů, redukce vrásek. Když je pleť povadlá, je kombinace kyseliny hyaluronové a niťového liftingu ideální volbou. Nitky se vstřebají a zanechají jen zpevněný obličej. Zpevnění pokožky mezonitěmi a zvýraznění kontury rtů, která se s věkem ztrácí absolvovala herečka Alice Bendová (44). „Upřednostňuji lehké zvětšení rtů, ale opravdu velmi přirozené anebo spíše hydrataci rtů, pokud to je u starších žen. Hezké rty je věc, kterou si myslím, každá z nás zaslouží,“ vysvětluje MUDr. Hana Plachá, která se na rty specializuje. Ztracené objemy v obličeji zase pomocí kyseliny hyaluronové vyřešila herečka Daniela Šinkorová (45). Více o zákrocích na www.yesvisage.cz

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Simona Krainová poctivě pleť pravidelně vyživuje již zmíněným plazmaliftingem. „Je to můj elixír mládí. Chodím také na botox, sice běžný zákrok, ale věřte mi, aby výsledek vypadal přirozeně, je důležité, kdo s ním pracuje. Proto jsem na Klinice YES VISAGE, kde všechny zákroky dělají s citem pro přirozenost,“ prozradila Simona Krainová (45) o botoxu. Ani Simony setra Yvonna nezůstává pozadu a využila na téže klinice liftingu bez skalpelu pomocí mezonití.

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Po padesátce?

Krk, dekolt či ruce, často prozrazují náš věk. Ale nemusí. O tom, že i tyto partie lze snadno pomocí kyseliny hyaluronové omladit ví i herečka Zdena Studenková (64).

FOTO: Klinika YES VISAGE

Zázračný 4D laser

„Podstatně jednodušší je udržovat pleť v kondici trpělivou dlouhodobou péčí dermatologů pomocí neinvazivních a miniinvazivních zákroků, než posléze rekonstruovat to, co je mnohá léta zanedbávané. Nutno však dodat, že často i pouhá plastika očních víček dokáže omladit obličej i o 10 let,“ vysvětluje MUDr. Martin Molitor, primář plastické chirurgie Kliniky YES VISAGE. „V neposlední řadě nelze opomíjet ani laserová ošetření pleti. U nás na klinice využíváme nejmodernější laserové zařízení v Česku umožňující jedinečné 4D omlazení, které zpevňuje pokožku, vyhlazuje vrásky, má silný liftingový účinek, a dokonce projasňuje, vyhlazuje a barevně sjednocuje povrch pleti. To vše v jednom patentovaném ošetření bez jehel a skalpelu,“ doplňuje dermatoložka MUDr. Tereza Gabryšová z Kliniky YES VISAGE. Více na www.yesvisage.cz

Podívejte se, co všechno lze jednoduchým omlazením vyřešit ve videu:

TIP: Krásnější a zdarma!

Většinu zákroků lze dnes již jednoduše absolvovat třeba i během obědové pauzy. Kliniky YES VISAGE v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě poskytují nezávazné konzultace zdarma a taktéž poskytují na výkony možnost splátek bez navýšení již od 500 Kč. A pokud byste chtěli jakýkoliv ze zákroků kliniky zcela zdarma, zkuste štěstí v soutěži. Více informací na webu kliniky na www.yesvisage.cz.

FOTO: Klinika YES VISAGE ■