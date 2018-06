Recept loňské České Miss Habáňové na udržení vztahu? Nikam s partnerem nechodit a nechávat ho doma!

Michaela Habáňová Super.cz

Michaele Habáňové (21) skončilo kralování. V sobotu předala korunku královny krásy své nástupkyni, nové České Miss Lee Šteflíčkové. "Hned po finále jsem byla maličko smutná. najednou předáte to, co je rok vaše. Přichází ale nová kapitola. Stanu se holkám takovou opatrovnicí. Kdo jiný by jim měl víc pomoct než ta, která to rok zažila," řekla Super.cz Habáňová.