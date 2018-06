Nejkrásnější šaty na finále České Miss? Vynesla je jedna z bývalých královen krásy

Karolína Mališová Super.cz

"Přítel se učí na státnice, tak jsem ho nechala doma. Se sestrou jsme si to užily a jsem nadšená z vítězky. Lea Šteflíčková (20) je opravdu nádherná," míní Mališová.

Nepřihlásí do budoucna do České Miss také svoji sestru? "Sestra by klidně mohla, je opravdu nádherná. Když jsem ji dnes viděla v šatech, nestačila jsem se divit. Doufám, že se jí to taky poštěstí," usmívá se.

"Myslím, že by měla ambice. Vidí i u mě, jak to je fajn. Ale je ještě malá na to se rozhodnout, že by šla do soutěže krásy. Uvidíme, kam ji cesty zavedou," dodala. ■