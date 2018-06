Lucie Bílá oslavila s tatínkem 81. narozeniny a nechyběl ani její expartner: Jak to spolu vlastně mají?

Zpěvačka prožívá šťastné období. Foto: Super.cz/facebook L.Bílé

Na velkolepém srazu ale nesměl vedle rodiny a přátel chybět ani její bodyguard Radek Filipi (32), který je mimo jiné taktéž milovník rychlých kol. Dvojice sice loni na podzim ohlásila rozchod, expartner zpěvačky, který jí od té doby dělá ochránce, ale nechybí na žádné akci, kde se Zlatá slavice objeví, a to ani na těch rodinných.

O sedmnáct let mladší Filipi nejenže se zpěvačkou a její rodinou vyrazil na jaře na výlet do Paříže a nechyběl na srazu motorkářů, ale nepřišel ani den poté o jeho soukromou narozeninovou party. „Prožívám tak nádherné období. Já jsem se musela asi prokousat těma prvníma rokama, tou první půlkou života, ale teď jsem neskutečně šťastná a on jako můj road manažer a jako můj kamarád je nejlepší,“ svěřila nyní Bílá a chválou na svého ochránce nešetřila.

„Je to prostě zlatíčko a já na něj nedám dopustit. Je to jeden z mých nejbližších lidí a vždycky už bude moje rodina. A jak to máme, tak do toho vám nic není,“ řekla pro Top Star Bílá, která opět září štěstím. ■