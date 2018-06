Slavná zpěvačka přiznala bolestné tajemství: V dětství ji zneužíval nevlastní otec

Shania Twain Profimedia.cz

„Nebudu zacházet do detailů. Ale nevadí mi o tom mluvit, protože myslím, že je důležité, aby lidé pochopili, že takové věci se dají přežít,“ řekla kanadská zpěvačka. V době, kdy ji otčím začal zneužívat, jí prý bylo „kolem deseti“. „Sexuální zneužívání jde ruku v ruce s fyzickým a psychickým zneužíváním, když to dělá někdo, kdo vás zná. Naučila jsem se to vytěsnit. Tyran vámi chce manipulovat a já si řekla: OK, tady je něco špatně,“ uvedla. Věděla ale, že když požádá o pomoc, rodinu by to rozdělilo. A to nechtěla.

Kanadská hvězda byla pokřtěna jako Eilleen Regina Edwards, příjmení Twain má právě po nevlastním otci. V rodině nebyly peníze, zato prý dost násilí. „Bála jsem se, že otec matku zabije. Nebo že se zabijí navzájem, matka byla také násilnická,“ přiznala dále Shania, která již jako mladá dívka začala psát první písně. Ne proto, že by toužila být slavnou. „Ne, chtěla jsem utéct. Od všeho,“ dodala.

Její matka i otčím zemřeli v roce 1987 při autonehodě. ■