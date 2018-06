Věrná kopie Dany Batulkové! Mariana Prachařová zkrátila vlasy o 40 centimetrů. Takhle jí to sluší

Mariana Prachařová Super.cz

Mariana Prachařová mění image. Své vlasy skoro do pasu ostříhala na mikádo. A stále více nyní slýchává, jak moc je podobná svojí mamince, herečce Daně Batulkové. "Jsem jí podobná víc než předtím. Říkají mi to úplně všichni," řekla Super.cz blogerka a zpěvačka.

"Chtěla jsem změnu, nebavilo mě to, nevěděla jsem, co s tím. Řekla jsem si, že před létem je to ideální," vysvětlila novou image Mariana, která v soukromém životě jiné změny nemá. Stále po jejím boku není žádný muž.

"Těším se na den, kdy budu moct říct, že už je. Ale pořád nic. Asi mám hrozně vysoké nároky, což vím, že je špatně. Ale je to i naopak - že já se nemusím líbit někomu, kdo se líbí mně. Je to složitý. Tak to v životě bývá," dodala Mariana na finále České Miss 2018, kde účinkovala. ■