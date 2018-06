4 důvody pro letní dovolenou s německou cestovní kanceláří

Dovolená na míru vašim časovým možnostem

Rádi byste k moři „na otočku“ nebo naopak ideálně na 15 dní od čtvrtka do čtvrtka, ale nabídky, které prohlížíte, jsou striktně na týden nebo od soboty do soboty? Odborníci z portálu dovolena.cz radí vybírat z nabídky německých cestovních kanceláří. Proč? Německé CK využívají v hojné míře i pravidelné linkové lety do všech destinací. Proto není problém rezervovat letenku na den, kdy potřebujete a vracet se v termínu, který vám vyhovuje. Navíc německé kanceláře připravují katalogy pro daleko větší německý trh, mají v některých lokalitách až násobně větší kapacity ubytování než kanceláře české. Svůj zájezd si tak vyberete i v době, kdy nabídka zájezdů českých CK již značně prořídla. Většina německých CK nabízí odlety z Prahy, ale pokud jste z Moravy, bude možná cesta na letiště do Vídně rychlejší. Projít nabídku německých CK se vyplatí i pokud cestujete na dovolenou vlastní dopravou třeba do Rakouska. Německé a rakouské CK jsou zde totiž „doma“ a ceny ubytování vás příjemně překvapí.