VIDEO: Krásná moderátorka Novy se ve 4. měsíci těhotenství vdala: Podívejte se, jak to nevěstě slušelo

Míša s manželem Martinem a jeho dědečkem, který jim na svatbě zahrál. Video: archiv M. Indrákové

To jsou novinky! Moderátorka a politická reportérka televize Nova Michaela Šmídová se o víkendu provdala. Teď už je z ní paní Indráková. Veselku chtěla krásná blondýnka co nejdéle utajit, a to z jediného důvodu, čeká svého prvního potomka. „Jsem aktuálně na konci 4. měsíce, miminko bylo plánované, přivezli jsme si ho z dovolené v Thajsku, takže jsme se svatbou spěchali, abych se ještě vešla do šatů, a organizovali ji dost narychlo, ale přesto se povedla,“ svěřila šťastná paní Indráková.

Svatební den proběhl v sobotu 2. června za účasti nejbližší rodiny a přátel. „Měli jsme asi 80 hostů. Vše proběhlo v hotelu v Krnově, který dostal jméno podle vrchu Cvilín, což je známé poutní místo, odkud je nádherný výhled na Jeseníky. Bylo to moc krásné,“ svěřila Super.cz Michaela, která se vdávala v rodišti svého muže.

I přes požehnaný stav si moderátorka svůj den "D" užila. „Cítila jsem se v šatech dobře a vydržela tancovat až do tří hodin ráno,“ prozradila Míša, které na svatbě zahrál manželův dědeček. „Bylo to překvapení. Martinův dědeček, kterému je 87 let, hraje na harmoniku a měl pro nás krásnou píseň. Moc se nám to líbilo,“ uvedla moderátorka, která se rozhodně neplánuje z obrazovky hned vytratit. „Moderovat chci až do listopadu, kdy mám termín porodu,“ dodala Michaela. ■