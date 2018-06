Pikantní debata v rodince Štikových: Co řekla Ornella o velikosti Pepova přirození?

U Štiků se vede debata i na téma velikosti penisů. Video: archiv FTV Prima

A když potkala Michala, ještě neměla s postelovými hrátkami žádné zkušenosti. O tom, jaké to s Michalem bylo, neváhala promluvit přímo před ním, svou dcerou Ornellou (25) i zetěm Josefem Koktou (61). „Pořád ses mě ptal jak blbej, bolelo tě to?“ chechtala se Michalovi jeho uječená žena.

„A jelikož ho má hroznýho, tak je pravda, že tam něco proběhlo, než jsem si na to zvykla,“ snažila se Monika neobratně upozornit na velikost manželova penisu a s tím spojené peripetie u sexuálně nepolíbené ženy. Následně se do hovoru vmísila Ornella s tím, že u Pepy takový problém nastat nemohl.

„Pepovi by se to nemohlo stát, protože opravdu nemá stav žádného černocha, je to v normě, ale není to nic kvůli čemu by měl člověk brečet,“ prohlásila. Pepovo mužské ego tak muselo spadnout na úplné dno, byť to Ornella určitě nemyslela špatně. Celou scénku z pořadu Štiky si prohlédněte ve videu. ■