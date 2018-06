Čerstvý ženáč Pepa Vágner se pochlubil radostnou novinkou: Co nevidět se stane otcem!

Zpěvák čeká s manželkou rodinu. Foto: archiv J.Vágnera

Snažil se to co nejdéle udržet pod pokličkou. Syn Karla Vágnera (76) zpěvák Josef Vágner (27) jen krátce poté, co si na řeckém ostrově Kréta vzal svou dlouholetou přítelkyni Marlene, oznámil další novinku. Co nevidět budou doma totiž tři.