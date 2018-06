Herecký pár vstoupil do manželství: Mezi zásnubami a svatbou stihla seriálová hvězda porodit miminko

Ben Foster se oženil s Laurou Prepon. Profimedia.cz

Hvězda seriálu Orange Is the New Black se na Instagramu pochlubila svatební fotografií. „Právě jsme se vzali! Děkuji ti za všechnu lásku a podporu. Snad jste si to všichni parádně užili,“ napsala čerstvě vdaná Laura Prepon.

Foster byl čtyři roky partnerem výrazně starší kolegyně Robin Wright (52). Štěstí nakonec našel u své vrstevnice. Laura Prepon se od něj v říjnu roku 2016 dočkala zásnubního prstýnku a loni v srpnu porodila dcerku Ellu. Herec ze seriálu Odpočívej v pokoji i jeho žena šli před oltář poprvé. I když za sebou mají několik dlouholetých vztahů, nikdy se do svatby nehrnuli. ■