Richard Gere promluvil o své o 33 let mladší manželce: Nic lepšího mě nemohlo potkat

Richard Gere s manželkou Alejandrou Silvou. Profimedia.cz

Do třetice konečně našel absolutní štěstí. Richard Gere (68) se v dubnu oženil se španělskou publicistkou Alejandrou Silvou (35). Herec si soukromí střeží. Až nyní promluvil o tom, jak obrovskou spokojenost prožívá.

Svatba se odehrála na hercově ranči v blízkosti New Yorku. „Jsem nejšťastnějším mužem na světě. Oženil jsem se s nádhernou ženou, která je chytrá, empatická, obětavá, je s ní legrace, umí odpouštět, a navíc je to skvělá kuchařka. Dělá ty nejlepší saláty na světě,“ pochlubil se herec magazín People.

Třetí manželka přinesla do života hvězdy filmů Pretty Woman a Chicago harmonii. „Alejandra mě naučila meditovat. Je to vegetariánka, skvělá matka, učiněný anděl. Má v sobě to nejlepší ze Španělska, země králů a královen, Cervantese a Buñuela. Nic lepšího mě nemohlo potkat,“ nešetřil chválou.

Richard Gere se s Alejandrou seznámil v roce 2014. V minulosti byl ženatý s modelkou Cindy Crawford a herečkou Carey Lowell. ■