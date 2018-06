Tahle blondýnka s dokonalými mírami je třetí nejkrásnější Češkou. A pozor, je k mání!

Tereza Křivánková Super.cz

Nová 2. česká Vicemiss, blondýnka Tereza Křivánková (23), není v modelingu žádným nováčkem. Pracovala zejména v zahraničí. Často slyší, že je podobný typ jako topmodelka Linda Vojtová. Co na ni říkáte?

Tereza měří 176 centimetrů a pyšní se mírami 86 - 62 - 89. Pracovala v Itálii, v Německu, v Číně, v Koreji nebo v Japonsku. "Pro mě byla největším úspěchem druhá cesta do Japonska. Jsem šťastná, že se tam můžu stále vracet, dostávám práci od těch samých klientů. Vím, že tam vždycky pro mě práce bude," prozradila Tereza.

Při vyhlašování měla v očích slzy. Překvapivě ale ne kvůli svému úspěchu. "Byla jsem nejvíc dojatá, když vyhlásili Leu (Českou Miss 2018 Leu Šteflíčkovou - pozn.). Upřímně jsem jí to hrozně přála. Začala jsem opravdu brečet, když řekli její jméno. Letos byl ročník opravdu silný. Do poslední chvíle jsem netušila, které dívky by se mohly umístit," vysvětluje.

Na otázky ohledně vztahu zatím odpovídat nechce. Hodně slyšela o missí nemoci. Zatím to vypadá, že tahle kráska je k mání. "I tak by se to dalo říct," usmívala se. Po jejím boku tak žádná stálá známost není. ■