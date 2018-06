Bývalý manžel Jennifer Aniston si užíval v plavkách hned s několika slavnými kráskami

Justin Theroux vyrazil k moři se slavnými herečkami. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Minulý týden ještě přilil olej do ohně, když se v jižní Francii objevil v obležení slavných krásek Emmy Stone (29), Sienny Miller (36) a Laury Harrier (28). Hereckou čtveřici doplnil televizní moderátor Derek Blasberg. Zástup celebrit se ve Francii účastnil akce Louis Vuitton Cruise 2019 Collection Show a když už tam všichni byli, neváhali se smočit a užít si vodních hrátek.

Skupinka se prý přátelí i mimo práci a Emma s Justinem se znají ze společného natáčení seriálu Maniac. Od rozchodu s Jennifer byl Theroux viděn s Emmou na veřejnosti několikrát. Jeho novou přítelkyní je ale podle všeho fotografka a modelka Petra Collins. S tou se Theroux údajně seznámil v New Yorku a je do ní blázen. Uvidíme, jestli to tak zůstane i po téhle hvězdné dovolené. ■