Expartnerka Richarda Genzera má míry modelky: Před lety dokonce s kariérou v modelingu laškovala

Markéta Jiránková během módní show Michaela Feuereislová

„Mám kamarádku, která je bývalá profesionální modelka, tak jsem se s ní dvakrát sešla a poradila mi, jak se chodí po přehlídkovém mole. Řídila jsem se jejími radami,“ svěřila Markéta, která přítomné publikum na přehlídce z kolekce Parisian Romance 2018 překvapila svou figurou. „Měřím 182 centimetrů, jsem zvyklá, že jsem všude nejvyšší,“ svěřila Super.cz ex známého herce a dodala, že před lety s modelingem přeci jenom koketovala.

„Kdysi dávno, ještě za minulého režimu, když mi bylo asi 17 let, jsem jednou za rok dělala přehlídky účesů. Dostávaly jsme za to poměrně směšné peníze, ale tehdy to bylo hodně peněz. To jsem zkusila v Lucerně asi pětkrát a pak už mě to nebavilo. Byla jsem sportovkyně a tohle mě vůbec nelákalo,“ dodala Markéta. ■