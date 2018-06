Radost Nadi Urbánkové: Dcera Jana se zasnoubila s americkým přítelem

Urbánková se svou dcerou Janou, která žije v USA. Herminapress

„Můj partner je Američan původem z Indie. Jmenuje se Dino Bose a je to kytarista kapely The Infinite Seas, s níž zpívám,“ svěřila Jana, která komunikuje se svým přítelem pouze anglicky. „Máme se moc rádi. Nechci to zakřiknout,“ svěřila tehdy Fabiánová, která ještě na vdavky ani nepomýšlela.

To se ale po tomto víkendu změnilo. Zpěvačka se totiž na sociální síti pochlubila tím, že ji její partner požádal o ruku a ona řekla sladké „ANO“. Urbánková se tak může z dcery, která už několik let žije v Americe a byla jí i po čas její vážné nemoci oporou, radovat. Dočká se totiž co nevidět svatby a možná také prvního vnoučete. ■