Nestačíte s dechem? Možná vám mizí plíce

Dýchání – funkce těla, bez které se nikdo z nás neobejde. A ačkoli jsou pro nás plíce tak důležité, věnujeme jim velmi málo pozornosti. Časté zadýchávání zpravidla přičítáme špatné fyzické kondici, kašel zase kouření. Vše ale může být úplně jinak.

Výše uvedené příznaky mohou ukazovat na mnohem závažnější onemocnění. Patrně nejčastěji jsou naše potíže s dechem spojené s astmatem. To se obvykle projevuje kašlem, dušností a svíravým pocitem na hrudi.

Jedním z nejzávažnějších plicních onemocnění je však chronická obstrukční plicní nemoc, která způsobuje nevratné poškození plic, při kterém se zmenšuje plocha plně fungujících plic, a stala se u nás i ve světě čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. Jak zjistit, že vaše plíce jsou v pořádku, a dýchat opět bez obav, že se vaše tělo potýká s nějakou chorobou?

3 tipy, jak dýchat opět bez obav

1. Přestaňte kouřit

Věděli jste, že již po 72 hodinách nekouření se vám začne lépe dýchat a zvýší se vaše hladina energie? Kašel a problémy s dýcháním mizí zpravidla po 3-9 měsících abstinence.

2. Hýbejte se

Jízda na kole či rychlá chůze alespoň 30 minut denně pětkrát týdně pomáhá udržovat dobrou cirkulaci krve. Zvýší se i vaše celková kondice.

3. Zkontrolujte si stav svých plic

Nechte si ve vybraných lékárnách změřit plicní věk, který se nemusí shodovat s věkem biologickým. Díky měření zjistíte, zda vaše plíce stárnou normálním tempem, a dokážete odhalit možné potíže v raném stadiu, což v případě nutnosti zajistí zahájení potřebné léčby včas.

Měření plicního věku je jednoduché

Průběh vyšetření, které trvá přibližně 10 minut, je snadný. Stačí, aby se pacient maximálně nadechl a poté po dobu asi šesti vteřin prudce vydechoval do jednorázového náustku, který je připevněn k přístroji. Přístroj okamžitě vyhodnotí, jaký objem vzduchu je pacient schopen vydechnout za jednu vteřinu a za šest vteřin a tato čísla porovná s hodnotami zdravého jedince stejné výšky, stejného věku i pohlaví.

V průběhu celého měření je s pacientem speciálně proškolený lékárník, který pacientovi pomáhá a instruuje ho. Jakmile přístroj zaznamená tři správná měření, lékárník pacientovi vysvětlí výsledky a doporučí mu další vhodný postup.

Pro koho je měření určeno?

Měření je vhodné pro kohokoli staršího 18 let, kdo se zajímá o své zdraví. Zbystřit by ale měli všichni starší 40 let, lidé, kteří přicházejí do styku s jemným prachem, průmyslovými nebo automobilovými zplodinami, i ti, kdo bydlí u rušných silnic a v aglomeracích, protože právě oni jsou řazeni do rizikové skupiny.

