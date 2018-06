Slavné modelce se na ulici vymstilo, že nenosí podprsenku. Ale nic si z toho nedělala

Bella Hadid Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Je krásná, slavná, žádoucí a bezstarostná, a to za všech okolností, jak modelka Bella Hadid (21) předvedla v sobotu na ulici v New Yorku, když ji pozlobil top. Tomu, že jí vykouklo ňadro, se jen pousmála.

Jako modelka je zvyklá ukazovat hodně ze svého těla, což se promítlo i do soukromí. A to, co už by třeba pro jinou ženu bylo faux pas, je pro Bellu jen důvod k úsměvu. Hlavu teď má plnou jiných věcí, po několika měsících se dala znovu dohromady s raperem The Weekndem, takže se vznáší na obláčku - i s igelitkou v ruce.

Hadid působila jako rozverná holčička. V minulých několika týdnech ji povinnosti zavedly mimo New York, cestovala po Evropě, mimo jiné se zúčastnila festivalu v Cannes, a tak byla nejspíš ráda, že má volno a může jen tak vyrazit ven s kamarádkami. ■