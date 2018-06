Tohle dokonalé tělo má nová Česká Miss Lea Šteflíčková: Prohlédněte si ji v plavkách bez retuše!

Lea Šteflíčková Super.cz

Českou Miss 2018 se v sobotu večer stala dvacetiletá brunetka z Ústí nad Labem Lea Šteflíčková (✝0). Zabodovala nejen nádhernou tváří, ale také skvělou postavou. Lea je od třinácti let úspěšnou modelkou nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Tohle tělíčko zabodovalo na celé čáře!

"Budu to vstřebávat ještě hodně dlouho. Myslím, že mi dojde až zítra, že jsem se stala Českou Miss 2018," řekla Super.cz Lea jen pár minut po svém triumfu.

Leu podporovala v hledišti její maminka, která žije ve Španělsku. Od jejích 12 let ji vychovávali prarodiče. "Dědeček fandil u televize. Říkal, že by to nedal. Ale vsadil si na mě," upřesnila s úsměvem Lea.

Přílet maminky Leu dojal k slzám. "Přiletěla ze Španělska. Podporovala mě, byla tady a fandila. Už se mi chtělo brečet na začátku, když jsem ji viděla. Měla jsem z toho velikou radost," řekla krásná, 178 centimetrů vysoká brunetka s mírami 86-62-94.

Modelingu se věnuje od třinácti let. Pracovala v Turecku, v Japonsku, Thajsku, Itálii nebo Rakousku. "Modelingu bych se věnovala dál, i kdybych nebyla Českou Miss. Teď vím, že se mu budu věnovat na 100 procent a dám do toho vše," usmívá se modelka.

Lea je už dva roky zadaná. Přítel Michal ji podporoval i na finále. Missí nemoci se nebojí. "V mém případě to určitě nebude. Přítel dorazil s celou mojí rodinou, už se těším, až budu moct jít za nimi," dodala Česká Miss 2018. ■