Konec překvapivé romance? Ex Kardashianky prý podvedl i mladinkou dceru Lionela Richieho. Ten zasáhl

Vztah Sofie Richie a Scotta Disicka je pravděpodobně minulostí... Profimedia.cz

Bylo velkým překvapením, když vyšel najevo vztah mezi Sofií Richie (19) a Scottem Disickem (35), a ještě větším to, že se zdálo, že to páru klape. Byli spolu rok a vypadalo to, že mladá modelka otce tří dětí, jež má s Kourtney Kardashian, a vyhlášeného proutníka zklidnila. Opak se ale zdá být pravdou.